В Екатеринбурге коллекторы избили мальчика-инвалида
Следователи возбудили уголовное дело после избиения сотрудниками коллекторского агентства в Екатеринбурге 11-летнего мальчика-инвалида, сообщает Interfax.
По данным следствия, мальчика избили в лифте дома, где он жил со своей матерью, от которой коллекторы требовали 300 тысяч рублей долга.
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что ответственность должна быть возложена как на коллекторов, так и на кредитную организацию, заключившую с ними договор.
Правовой оценкой действий коллекторов уже занимаются правоохранительные органы.
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