В Екатеринбурге коллекторы избили пенсионерку

Прокуратура Екатеринбурга проверяет факт избиения пожилой женщины коллекторами. Пенсионерке были причинены телесные повреждения из-за долга перед микрофинансовой организацией.

Ранее на Урале уже были инциденты, связанные с работой коллекторов. В августе следователи возбудили дело по факту доведения до попытки самоубийства жительницы Челябинской области Фариды Ибрагимовой сотрудниками коллекторской организации.

Всего в Екатеринбурге прокуратура добилась возбуждения 39 уголовных дел в отношении коллекторов, сообщает ТАСС.

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