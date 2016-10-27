В Екатеринбурге коллекторы избили пенсионерку

Прокуратура Екатеринбурга проверяет факт избиения пожилой женщины коллекторами. Пенсионерке были причинены телесные повреждения из-за долга перед микрофинансовой организацией.

Ранее на Урале уже были инциденты, связанные с работой коллекторов. В августе следователи возбудили дело по факту доведения до попытки самоубийства жительницы Челябинской области Фариды Ибрагимовой сотрудниками коллекторской организации.

Всего в Екатеринбурге прокуратура добилась возбуждения 39 уголовных дел в отношении коллекторов, сообщает ТАСС.