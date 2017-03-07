В Екатеринбурге женщинам к празднику вручат цветы за тест на ВИЧ

Накануне Международного женского дня в столице Свердловской области работает мобильный пункт тестирования на ВИЧ. Медики будут дарить букеты каждой женщине, сдавшей тест на перекрестке улиц Вайнера - Попова в Екатеринбурге.

Передвижной тест-пункт будет работать с 17:00 до 22:00, эта акция проводится вне графика. «Выезд мобильного пункта проходит вне графика. Он приурочен к 8 марта. Каждой женщине, сделавший сегодня тест на ВИЧ, сотрудники мобильного пункта подарят цветы», - цитирует «Интерфакс» информацию Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИД.

Свердловская область находится на первом месте в России по числу заболевших ВИЧ на 100 тыс. населения. Число заболевших ВИЧ мужчин в Свердловской области в 2,5 раза превышает количество женщин. Каждый 50-й житель Екатеринбурга заражен ВИЧ-инфекцией.

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