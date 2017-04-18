В Екатеринбурге горит областная больница
В Екатеринбурге горит здание областной клинической больници № 1. Пожару присвоен повышенный номер, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Как уточняется в материале, возгорание началось в корпусе стационара на улице Волгоградской, 185.
Сотрудники больницы самостоятельно эвакуировали около 100 человек.
В тушении пожара задействованы 18 единиц пожарно-спасательной техники. На место происшествия выехал заместитель прокурора Верх-Исетского района. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению правил охраны труда, сообщает Ura.ru.
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