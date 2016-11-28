В Екатеринбурге двое строителей упали с 17-го этажа

В Екатеринбурге на стройке высотного дома разбились при падении с высоты 17-го этажа двое рабочих.

В полицию об инциденте сообщили местные жители. Правоохранители установили личности погибших, отметив, что один из них был уроженцем Узбекистана, сообщает «Ридус».

В настоящее время проводится расследование по факту происшествия. Согласно предварительной версии, к гибели рабочих могло привести отсутствие страховки.

Полиция и прокуратура устанавливают, проводился ли со строителями инструктаж по технике безопасности, соблюдались ли на объекте правила охраны труда, ТК РФ и техрегламентов.