В Екатеринбурге детдом заподозрили в продаже сирот
Правоохранители Екатеринбурга начали расследование в связи с сообщениями о передаче детей-сирот приемным родителям за плату.
Возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями). В рамках следствия допрашиваются сотрудники отделения №1 ГКУЗС «Специализированный дом ребенка» и территориального органа опеки.
Детский омбудсмен свердловской области Игорь Мороков утверждает, что ему о случаях вымогательства денег у приемных родителей за передачу им детей сирот не известно. Однако он пообещал провести проверку документов на квартиры и финансов несовершеннолетних сирот, передает телеканал «360».
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