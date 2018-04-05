В Екатеринбурге детдом заподозрили в продаже сирот

Правоохранители Екатеринбурга начали расследование в связи с сообщениями о передаче детей-сирот приемным родителям за плату.

Возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями). В рамках следствия допрашиваются сотрудники отделения №1 ГКУЗС «Специализированный дом ребенка» и территориального органа опеки.

Детский омбудсмен свердловской области Игорь Мороков утверждает, что ему о случаях вымогательства денег у приемных родителей за передачу им детей сирот не известно. Однако он пообещал провести проверку документов на квартиры и финансов несовершеннолетних сирот, передает телеканал «360».