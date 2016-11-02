Мэр Екатеринбурга прокомментировал ситуацию с ВИЧ в городе
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман опроверг информацию о начале эпидемии ВИЧ в мегаполисе, заявив, что данная ситуация типична для всей России.
«Это не эпидемия в Екатеринбурге. Это эпидемия в России», - заявил градоначальник.
По его мнению, в Екатеринбурге сложилась такая ситуация из-за высокой выявляемости. Мэр рассказал, что в городе обследовано 23 процента населения, а по России этот показатель не поднимается выше 15 процентов.
Ранее управление здравоохранения администрации Екатеринбурга сообщило о начале эпидемии ВИЧ в городе в связи с выявлением 26693 случая ВИЧ-инфекции. Иными словами, заражен каждый 50-й житель, сообщает "РИА Новости".
Следующая новость Специалисты выяснили причины плохого настроения с утра
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии