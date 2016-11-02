Мэр Екатеринбурга прокомментировал ситуацию с ВИЧ в городе

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман опроверг информацию о начале эпидемии ВИЧ в мегаполисе, заявив, что данная ситуация типична для всей России.

«Это не эпидемия в Екатеринбурге. Это эпидемия в России», - заявил градоначальник.

По его мнению, в Екатеринбурге сложилась такая ситуация из-за высокой выявляемости. Мэр рассказал, что в городе обследовано 23 процента населения, а по России этот показатель не поднимается выше 15 процентов.

Ранее управление здравоохранения администрации Екатеринбурга сообщило о начале эпидемии ВИЧ в городе в связи с выявлением 26693 случая ВИЧ-инфекции. Иными словами, заражен каждый 50-й житель, сообщает "РИА Новости".