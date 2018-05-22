Мэр Екатеринбурга на эмоциях ушел в отставку

Мэр Екатеринбурга в ходе заседания городской думы объявил, что уходит в отставку.

По его словам, причиной такого решения стало намерение принять участие в обсуждении вопроса об отмене выборов мэра.

Ройзман объявил о том, что решил сложить с себя полномочия мэра, после 45 минут прений по вопросу отмены выборов градоначальника.

Эмоционально хлопнув дверью, Ройзман покинул зал заседаний. Он подтвердил присутствовавшим журналистам, что его решение окончательное и изменению не подлежит.

«Поправки в устав Екатеринбурга в связи с отменой прямых выборов мэра — прямой обман жителей и предательство интересов города. Не стану в этом участвовать. Подал в отставку», — написал он позже на своей странице в сети микроблогов Twitter.

После отставки обязанности мэра временно будет исполнять его заместитель Виктор Тестов, сообщает Ura.ru.

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