Екатерина Гордон решила перед выборами сменить фамилию

Журналист Екатерина Гордон, баллотирующаяся в президенты России от «Партии добрых дел», намерена перед выборами сменить фамилию.

По словам Гордон, она решила вернуть себе девичью фамилию Прокофьева. Фамилия Гордон осталась у журналистки после развода с телеведущим Александром Гордоном.

«Однажды я от вашего имени добьюсь возможности работать во власти ... в знак уважения к большинству людей моей Родины я возьму фамилию своей семьи Прокофьева», - написала Гордон, отметив, что сбор подписей ведется очень активно, несмотря на недостаток денег.

По закону, если кандидат менял фамилию, имя или отчество в период избирательной кампании либо в течение года до дня официального опубликования решения о назначении выборов, в избирательном бюллетене также указываются его прежние фамилия, имя, отчество, сообщает ТАСС.

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