Екатерина Гордон идет на выборы от самой доброй партии
Журналистка Екатерина Гордон будет участвовать в президентских выборах в качестве кандидата от «Партии добрых дел».
«Эта партия не устраивает провокаций, не привязана к политической идеологии, а просто делает системно хорошие дела в адрес женщин, детей и пенсионеров. В этой партии есть живые люди, что лично мне важнее любой политической игры», - сказала она в интервью НСН.
Гордон поблагодарила членов партии за доверие и готовность помочь в сборе 100 тысяч подписей, необходимых для участия в выборах. Журналистка также добавила, что настроена на «долгий путь в политике» и планирует в будущем создать собственную партию.
Президентские выборы в России назначены на 18 марта будущего года. 19 декабря официально стартовала избирательная кампания.
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