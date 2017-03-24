Ежегодная всемирная акция #ЧасЗемли пройдет завтра

«Выключи свет, включи сознание» – под таким слоганом 25 марта пройдет фоточеллендж в поддержку экологической акции #ЧасЗемли.

Основной темой акции является ответственное отношение человека к природе, возможность сделать свои ежедневные привычки более экологичными. «Час Земли» уже поддержали Тутта Ларсен, Тимур Родригес, Дмитрий Дюжев, Manizha, Юлия Барановская, Лера Туманова, Антон Колесников, Дарья Антонюк и Семен Трескунов. Общественные деятели, актеры и музыканты приняли участие в эмоциональном и ярком фотопроекте, организованном при поддержке Urban Group.

Последовать примеру знаменитостей и принять участие в фоточелендже может каждый желающий. Для этого достаточно 25 марта с 20.30 до 21.30 выключить свет, сделать фото и выложить его в соцсети с хэштегом #включисознание, чтобы про #ЧасЗемли узнало как можно больше людей.

Давайте вместе подарим нашем планете отдых и сохраним ее энергетические ресурсы!