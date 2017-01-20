На Егорьевском шоссе полиция применила оружие для остановки машины преступника

Пресс-служба подмосковного управления МВД России сообщила о применении сотрудниками полиции табельного оружия для остановки автомобиля преступника в Егорьевске Московской области.

По информации ведомства, поздно вечером в четверг правоохранители попытались остановить иномарку, водитель которой грубо нарушал ПДД. Однако нарушитель проигнорировал полицейских, увеличил скорость и попытался скрыться, - сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Преследуя злоумышленника, правоохранители неоднократно требовали остановить автомобиль. Несмотря на это нарушитель продолжал движение. Тогда полицейские предупредили его о возможности применения оружия.

После нескольких предупреждений правоохранители приняли решение применить оружие, и машина остановилась. За рулем автомобиля находился пьяный 25-летний местный житель без водительских прав.