На Егорьевском шоссе полиция применила оружие для остановки машины преступника

Пресс-служба подмосковного управления МВД России сообщила о применении сотрудниками полиции табельного оружия для остановки автомобиля преступника в Егорьевске Московской области.

По информации ведомства, поздно вечером в четверг правоохранители попытались остановить иномарку, водитель которой грубо нарушал ПДД. Однако нарушитель проигнорировал полицейских, увеличил скорость и попытался скрыться, - сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Преследуя злоумышленника, правоохранители неоднократно требовали остановить автомобиль. Несмотря на это нарушитель продолжал движение. Тогда полицейские предупредили его о возможности применения оружия.

После нескольких предупреждений правоохранители приняли решение применить оружие, и машина остановилась. За рулем автомобиля находился пьяный 25-летний местный житель без водительских прав.

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События: происшествия
Организации: МВД
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