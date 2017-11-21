Егор Крид и Тимати появятся на карточках Сбербанка
Сбербанк выпускает лимитированную коллекцию молодежных карт, на которых будут изображены певцы Егор Крид и Тимати.
Новые карты получили название «#ЭТОМОЕ».
Первой тысяче получателей карты будут подарены футболки из лимитированной коллекции одежды от Егора Крида и Сбербанка.
До этого Сбербанк рекламировался с помощью видеоблогеров, проекты с которыми оказались высокоэффективными, отмечает РБК.
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