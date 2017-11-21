Егор Крид и Тимати появятся на карточках Сбербанка

Сбербанк выпускает лимитированную коллекцию молодежных карт, на которых будут изображены певцы Егор Крид и Тимати.

Новые карты получили название «#ЭТОМОЕ».

Первой тысяче получателей карты будут подарены футболки из лимитированной коллекции одежды от Егора Крида и Сбербанка.

До этого Сбербанк рекламировался с помощью видеоблогеров, проекты с которыми оказались высокоэффективными, отмечает РБК.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: Сбербанк
Следующая новость Шторм полностью блокировал работу Керченской переправы

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО