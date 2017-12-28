Егор Кончаловский готовит картину о Зое Космодемьянской
Российское военно-историческое общество и Министерство культуры РФ выделило средства на съемки фильма о Зое Космодемьянской.
Отмечается, что картина «Страсти по Зое» признана национальным фильмом социально-значимой тематики, а режиссером ее станет Егор Кончаловский.
Сценарий картины основан на исторических документах и свидетельствах выживших участников событий.
Субсидия от министерства на работу над фильмом равняется 60 млн рублей, передает Interfax.
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