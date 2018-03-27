Египтянам пригрозили штрафом за неявку на выборы

Граждане Египта, не проголосовавшие на президентских выборах, будут оштрафованы.

Наказание грозит избирателям, которые внесены в списки, но проигнорировали выборы по неуважительным причинам. Размер штрафа составит 500 египетских фунтов (примерно 30 долларов США), передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство МЕНА.

В Египте продолжается голосование по выборам президента страны. На данный пост претендуют действующий глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси и лидер партии «Аль-Гэд» Муса Мустафа Муса.