Египтянам пригрозили штрафом за неявку на выборы
Граждане Египта, не проголосовавшие на президентских выборах, будут оштрафованы.
Наказание грозит избирателям, которые внесены в списки, но проигнорировали выборы по неуважительным причинам. Размер штрафа составит 500 египетских фунтов (примерно 30 долларов США), передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство МЕНА.
В Египте продолжается голосование по выборам президента страны. На данный пост претендуют действующий глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси и лидер партии «Аль-Гэд» Муса Мустафа Муса.
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