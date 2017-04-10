В Египте введено чрезвычайное положение

Власти Египта приняли решение о введении в стране режима чрезвычайного положения сроком на три месяца.

Причиной такого решения стала серия терактов, произошедшая накануне в городах Таната и Александрия. Жертвами прогремевших взрывов стали 40 человек, более сотни получили ранения. В основном, это верующие христиане-копты, которые отмечали пальмовое или вербное воскресенье.

Ответственность за атаку взяла террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).

В воскресенье в церквях Египта с разницей в несколько часов прогремели два взрыва. Жертвами теракта в главной церкви города Танта стали порядка 30 человек, около 80 получили ранения. Подрыв, предположительно, осуществил смертник, который пришел в храм во время службы. Позже другой террорист подорвал себя у входа в церковь второго по величине города Египта Александрии.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования властям Египта, сообщает «Национальная служба новостей».