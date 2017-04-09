В Египте прогремели два взрыва

В египетском городе Танта прогремели два взрыва.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на арабский телеканал Al Arabiya, первый взрыв случился на площади перед храмом Мар-Гиргис. Известно, что в результате теракта пострадали не менее 16 человек. Власти провинции Гарбия заявили о 15 погибших. Территория вблизи церкви оцеплена полицией.

Второй взрыв прогремел около тренировочного центра МВД. Информация о количестве пострадавших пока не поступала.

9 апреля весь мир отмечает Вербное воскресенье, поэтому в храмах собирается много верующих.

В декабре 2016 года в церкви Святого Петра в Египте произошел теракт. Тогда в результате взрыва погибли 26 человек и 50 получили ранения.