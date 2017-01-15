В Египте отреагировали на версию о причине крушения MS804

В Минавиации Египта прокомментировали версию о том, что лайнер А320 компании EgyptAir, выполнявший рейс MS804, мог потерпеть катастрофу из-за мобильных устройств одного из пилотов.

По мнению египетской стороны, данная версия является попыткой Франции снять с себя ответственность за произошедшее, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что на обломках самолета были найдены следы взрывчатки. По мнению египетского ведомства, Париж пытается отрицать подозрения о том, что бомба могла быть заложена в аэропорту Шарль-де-Голь. В Каире уверены, что вина за катастрофу лежит на Франции и та должна, в соответствии с нормами международного права, выплатить двойную компенсацию.

Накануне французские СМИ, сославшись на следователей, опубликовали версию о том, что причиной катастрофы А320 могли IPhone 6S, iPad mini 4 одного из пилотов – якобы аккумуляторы устройств, лежавших на приборной панели, перегрелись и воспламенились.

Самолет А320 EgyptAir, следовавший из Парижа в Каир, в середине мая прошлого года рухнул в Средиземное море. На его борту были 66 человек, все они погибли.