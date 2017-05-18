В Египте ограничат рост населения страны
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о необходимости контроля за ростом населения страны.
По его словам, ежегодно население Египта увеличивается на 2,5 миллиона человек, что в два раза выше, чем в Китае.
Правительство страны призвало египетские семьи ограничиться рождением двух детей из-за экономического кризиса в стране.
К 2030 году население Египта может составить 140 миллионов человек. Для сравнения, население России составляет 147 миллионов человек, сообщает «Национальная служба новостей».
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