В Египте ограничат рост населения страны

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о необходимости контроля за ростом населения страны.

По его словам, ежегодно население Египта увеличивается на 2,5 миллиона человек, что в два раза выше, чем в Китае.

Правительство страны призвало египетские семьи ограничиться рождением двух детей из-за экономического кризиса в стране.

К 2030 году население Египта может составить 140 миллионов человек. Для сравнения, население России составляет 147 миллионов человек, сообщает «Национальная служба новостей».