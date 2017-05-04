В Египте обнаружен погребальный сад эпохи фараонов
Недавние археологические раскопки в Египте позволили археологам совершить открытие – был найден таинственный погребальный сад, предназначавшийся для проведения обрядов.
Сад выглядит как площадка, разделенная на малые квадраты. Общая площадь сада составляет примерно шесть квадратных метров, - сообщает «ТАСС».
Четыре тысячи лет назад там росли деревья, цветы и кустарники, имеющие особое значение для погребальных обрядов Египтян. Раскопки проводились в некрополе Драа Абу Нага на западном берегу Нила.
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