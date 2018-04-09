В Египте найдены развалины древнего храма
В Египте обнаружены руины греко-римского храма, который был построен с 200 года до нашей эры по 300 год нашей эры.
Археологи обнаружили в Ливийской пустыне развалины передней части храма, фрагменты фундамента и главного входа, а также окружавшую здание наружную стену, толщина которой достигает одного метра.
Кроме того, в развалинах были найдены монеты, керамика и изваяние мужской головы в греческом стиле.
По словам ученых, руин, датируемых этой эпохой, известно немного, что делает находку еще более ценной, сообщает «РИА Новости».
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