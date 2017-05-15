В Египте нашли 17 мумий в подземной гробнице
Археологи из Египта нашли при раскопках 17 мумий. СМИ сообщают, ссылаясь на министерство по делам древностей страны, что работы велись в Центральной части Египта.
Археологическая экспедиция Каирского университета прежде обнаружила на территории провинции Эль-Минья гробницу-катакомбу. Ее возраст оценивается временами Древнего Египта, - сообщают «РИА Новости».
В гробнице находится несколько подземных залов, коридоры, потайные комнаты, множество отсеков.
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