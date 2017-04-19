В Египте нашли гробницу эпохи фараонов

Группа археологов обнаружили в Египте гробницу высокопоставленного советника эпохи XVIII династии фараонов.

Находка сопровождалась немалым количеством статуй и мумий, погребенных в гробнице. Гробница расположена в районе Луксора на юге страны, - сообщают «РИА Новости».

Интересно, что XVIII династия фараонов древнего Египта (примерно 1550-1292 годы до нашей эры) считается одной из наиболее известных: к ней принадлежат знаменитые правители Тутанхамон, Эхнатон, царица Хатшепсут.