В Египте нашли гробницу эпохи фараонов
Группа археологов обнаружили в Египте гробницу высокопоставленного советника эпохи XVIII династии фараонов.
Находка сопровождалась немалым количеством статуй и мумий, погребенных в гробнице. Гробница расположена в районе Луксора на юге страны, - сообщают «РИА Новости».
Интересно, что XVIII династия фараонов древнего Египта (примерно 1550-1292 годы до нашей эры) считается одной из наиболее известных: к ней принадлежат знаменитые правители Тутанхамон, Эхнатон, царица Хатшепсут.
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