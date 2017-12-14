В Египте нашли четыре детских мумии

На юге Египта, на территории храмового комплекса Гебель-эс-Сисила местные и шведские археологи обнаружили захоронение, в котором находились четыре детских мумии.

До настоящего времени «детское кладбище» не попадало в поле зрения ни ученых, ни грабителей могил.

Останки принадлежат детям в возрасте от четырех до девяти лет. В гробницах ученые также обнаружили саваны, амулеты, ритуальные предметы и фрагменты глиняной посуды. Изучая эти предметы, археологи пытаются установить причину смерти детей и захоронения и отдельно от взрослых, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство по делам древностей Египта.

Захоронение было сделано в эпоху фараонов 18 династии фараонов, носивших общее имя Тутмос. В это время Египет находился на пике своего могущества.

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Места: Африка
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