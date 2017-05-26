В Египте боевики расстреляли автобус с христианами-коптами
Возле египетского города Эль-Минья вооруженные люди расстреляли автобус, направлявшийся в монастырь святого Самуила.
В результате обстрела погибло, по последним данным, 23 человека, еще 25 были ранены.
Нападение произошло в провинции Минья в 250 км к югу от Каира, сообщает Interfax.
Копты — этническая религиозная группа в Северной Африке и на Ближнем Востоке, распространенная, в основном, на территории Египта.
Большинство коптов исповедуют христианство, составляя крупнейшую христианскую общину на Ближнем Востоке. Принадлежат, главным образом, к Коптской православной церкви из числа дохалкидонских церквей.
Часть коптов (около 150 тысяч человек) принадлежит к Коптской католической церкви.
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