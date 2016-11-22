Суд Египта отменил пожизненный приговор экс-президенту страны Мурси

Кассационный суд Египта отменил пожизненный приговор экс-президенту страны Мухаммеду Мурси.

Как уточняется в сообщении, судебные власти направили дело о шпионаже в пользу палестинского движения ХАМАС на повторное рассмотрение. Кроме того, оправдательное решение коснулось и нескольких членов организации «Братья-мусульмане», осужденных ранее на смертную казнь.

Обвинительный приговор за расправу над протестующими в декабре 2012 года оставлен в силе. Согласно решению суда, Мурси осужден на 20 лет заключения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на межарабский телеканал «Аль-Джазира».