Суд Египта отменил пожизненный приговор экс-президенту страны Мурси
Кассационный суд Египта отменил пожизненный приговор экс-президенту страны Мухаммеду Мурси.
Как уточняется в сообщении, судебные власти направили дело о шпионаже в пользу палестинского движения ХАМАС на повторное рассмотрение. Кроме того, оправдательное решение коснулось и нескольких членов организации «Братья-мусульмане», осужденных ранее на смертную казнь.
Обвинительный приговор за расправу над протестующими в декабре 2012 года оставлен в силе. Согласно решению суда, Мурси осужден на 20 лет заключения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на межарабский телеканал «Аль-Джазира».
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