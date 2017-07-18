В египетском отеле обнаружили тело туристки из Бельгии

В одном из отелей, расположенных на египетском курорте Шарм-эш-Шейх, обнаружили тело 35-летней гражданки Бельгии.

Как уточняется в материале, тело туристки было обнаружено сотрудниками отеля в ванной.

Муж погибшей доставлен в полицию для дачи свидетельских показаний.

Ранее в Хургаде били зарезаны двое туристов из Германии, еще четверо отдыхавших, среди которых оказалась гражданка России, получили ножевые ранения и были госпитализированы, сообщает «РИА Новости».