В египетском отеле обнаружили тело туристки из Бельгии
В одном из отелей, расположенных на египетском курорте Шарм-эш-Шейх, обнаружили тело 35-летней гражданки Бельгии.
Как уточняется в материале, тело туристки было обнаружено сотрудниками отеля в ванной.
Муж погибшей доставлен в полицию для дачи свидетельских показаний.
Ранее в Хургаде били зарезаны двое туристов из Германии, еще четверо отдыхавших, среди которых оказалась гражданка России, получили ножевые ранения и были госпитализированы, сообщает «РИА Новости».
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