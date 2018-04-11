Египетский фанат выбрал необычный способ поездки на ЧМ-2018

Поклонник футбола из Египта и фанат национальной сборной Мохамед Нуфал едет в Россию на ЧМ-2018 на велосипеде.

По его словам, он специально выбрал такой способ передвижения, чтобы побывать в других странах и узнать о них что-то новое. Протяженность велопробега составит примерно пять тысяч километров. На пути в Москву Нуфал проедет через территории Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины. Путешествие займет 65 дней.

Сборная Египта выступит на чемпионате мира впервые за почти 30 лет. Команда включена в одну группу с российской, саудовской и уругвайской сборными, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».