Египетский фанат выбрал необычный способ поездки на ЧМ-2018
Поклонник футбола из Египта и фанат национальной сборной Мохамед Нуфал едет в Россию на ЧМ-2018 на велосипеде.
По его словам, он специально выбрал такой способ передвижения, чтобы побывать в других странах и узнать о них что-то новое. Протяженность велопробега составит примерно пять тысяч километров. На пути в Москву Нуфал проедет через территории Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины. Путешествие займет 65 дней.
Сборная Египта выступит на чемпионате мира впервые за почти 30 лет. Команда включена в одну группу с российской, саудовской и уругвайской сборными, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».
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