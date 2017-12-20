Египетские министры попали под обстрел террористов

Аэропорт египетского города Ариш был обстрелян террористами во время прибытия глав Минобороны и МВД страны.

Под огонь боевиков группировки ДАИШ (запрещена в России) попал вертолет Apache AH-64, сопровождавший высокопоставленных чиновников. В результате погибли двое военнослужащих. Министры не пострадали.

Египетские силовики провели спецоперацию, в ходе которой уничтожили пятерых террористов. Однако при этом был убит еще один военный, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Directorate 4.