Египетские министры попали под обстрел террористов
Аэропорт египетского города Ариш был обстрелян террористами во время прибытия глав Минобороны и МВД страны.
Под огонь боевиков группировки ДАИШ (запрещена в России) попал вертолет Apache AH-64, сопровождавший высокопоставленных чиновников. В результате погибли двое военнослужащих. Министры не пострадали.
Египетские силовики провели спецоперацию, в ходе которой уничтожили пятерых террористов. Однако при этом был убит еще один военный, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Directorate 4.
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