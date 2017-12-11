Египетские археологи нашли в Луксоре древние гробницы
В городе Луксор обнаружены две гробницы возрастом около 3,5 тыс. лет.
Как сообщает «Газета.ru», в одной из них нашли мумию должностного лица, на потолке гробницы написано имя египетского фараона Тутмоса I. Также в ней обнаружили деревянные погребальные маски, сосуды из глины и около 450 статуй. Уточняется, что усыпальница имеет пять входов.
Во второй гробнице археологи увидели надписи и рисунки на стенах, указывающие на то, что захоронение относится ко времени между правлениями Аменхотепа II и Тутмоса IV. Они являются представителями 18-й династии правителей Египта.
В октябре в Луксоре была найдена неизвестная гробница времен Древнего Египта.
Следующая новость В Самаре сняли веб-сериал ужасов о конце света
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии