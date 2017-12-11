Египетские археологи нашли в Луксоре древние гробницы

В городе Луксор обнаружены две гробницы возрастом около 3,5 тыс. лет.

Как сообщает «Газета.ru», в одной из них нашли мумию должностного лица, на потолке гробницы написано имя египетского фараона Тутмоса I. Также в ней обнаружили деревянные погребальные маски, сосуды из глины и около 450 статуй. Уточняется, что усыпальница имеет пять входов.

Во второй гробнице археологи увидели надписи и рисунки на стенах, указывающие на то, что захоронение относится ко времени между правлениями Аменхотепа II и Тутмоса IV. Они являются представителями 18-й династии правителей Египта.

В октябре в Луксоре была найдена неизвестная гробница времен Древнего Египта.