Египетская девочка рассказала о постановочных фото «из Алеппо» для западных СМИ

Полиция Египта разыскала в городе Порт-Саид девочку, принимавшую участие в постановочных фото и видеосъемках якобы из сирийского Алеппо, а на самом деле делавшихся в одной из египетских провинций.

На снимках и видео, широко растиражированных западными СМИ, девочка запечатлена в платье с красными пятнами и плюшевым медвежонком. Она рассказала, что фотограф «дядя Мустафа», которому на вид не больше 25 лет, посадил участников съемки в автобус и привез к заброшенному зданию.

- Дядя Мустафа сказал, что мне нужно надеть это платье в крови, и он сделает несколько фотографий, — цитирует героиню фотосессии РИА «Новости».

По словам девочки и ее матери, «дядя Мустафа» сказал им, что собирается разместить фото в социальных сетях, как будто он был в Сирии.

Автор работ задержан и арестован на четыре дня, пока ведется следствие. Остальные взрослые участники съемочного процесса выпущены под залог.

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