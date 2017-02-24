Египет увеличивает стоимость виз до 60 долларов

Египет почти в 2,5 раза увеличивает стоимость въездных виз с 1 марта, следует из опубликованного решения МИД страны.

Как уточняется в материале, стоимость въездных виз повышается с 25 до 60 долларов.

Соответствующие уведомления уже направлены на все пограничные пункты страны: аэропорты, морские порты и наземные погранпереходы, сообщает ТАСС.

Москва прекратила регулярные рейсы в Египет после крушения российского лайнера. 31 октября 2015 года над Синаем рухнул российский самолет А321, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В результате происшествия погибли 224 человека. Причиной катастрофы был теракт. Делегация Совета Федерации во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко весной текущего года отправится в Египет для обсуждения возобновления авиасообщения с РФ.