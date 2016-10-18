Египет попросил у России вертолеты для купленных у Франции «Мистралей»

Правительство Египта обратилось к России с просьбой о поставке вертолетов Ка-52К, которыми предполагается оснастить купленные у Франции «Мистрали». Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы РФ по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук.

- Обращение от египетской стороны о поставке вертолетов Ка-52 корабельного базирования нами получено. Заказчик рассматривает возможность формирования нескольких вертолетных эскадрилий. Точное количество будет согласовано в ходе дополнительных переговоров, — цитирует Пунчука РИА «Новости».

Ранее военные аналитики предполагали, что власти Египта могут закупить в РФ не менее шестнадцати вертолетов 16 Ка-52К и столько же вертолетов Ка-29/31 для оснащения «Мистралей», построенных Францией по российскому заказу.

Оба построенных, но так и не переданных РФ вертолетоносца уже приняты на вооружение армией Египта.