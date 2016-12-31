Египет передаст останки жертв разбившегося в мае A320 родственникам

Власти Египта начали процедуру передачи останков жертв авиакатастрофы самолета А320 EgyptAir. Лайнер потерпел крушение в мае 2016 года.

Распоряжение о передаче родственникам останков подписал генпрокурор страны. До этого Франция призывала египетскую сторону к передаче семьям останков жертв авиакатастрофы, сообщает РИА Новости.

Аэробус А320 авиакомпании EgyptAir, следовавший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров рано утром 19 мая. Всего на борту находились 66 человек, в основном граждане Франции.

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