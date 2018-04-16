Египет открыл россиянам новый курорт на Красном море
Египет предлагает российским туристам альтернативу известным курортам в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе.
Туристам могут приглянуться 4-5-дневные туры из Каира в Луксор и Асуан, отдых на средиземноморских курортах Эль-Аламейне и Александрии, а также альтернативный вариант отдыха на Красном море — курорт Айн Сохна.
Айн Сохна расположен всего в 140 км от Каира на берегу Красного моря, к тому же до курорта проложено прямое шоссе.
Также Айн Сохна расположен ближе всех курортов Красного моря к Александрии, что делает возможным однодневные автобусные экскурсии в этот город, сообщает «Тонкости Про».
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