Египет объявил о готовности принять туристов из России

Египет готов к возобновлению авиасообщения с РФ и приему российских туристов. Об этом заявил министр иностранных дел страны Самех Шукри перед встречей с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По словам египетского министра, власти страны продолжают принимать меры по усилению безопасности в аэропортах. С этой целью было приобретено большое количество современной техники, передает Nation News.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено после крушения лайнера «Когалымавиа» над Синайским полуостровом в октябре 2015 года, жертвами которого стали 224 человека. По версии следствия, причиной катастрофы стал теракт на борту.