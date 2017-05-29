Египет объявил о готовности принять туристов из России
Египет готов к возобновлению авиасообщения с РФ и приему российских туристов. Об этом заявил министр иностранных дел страны Самех Шукри перед встречей с российским коллегой Сергеем Лавровым.
По словам египетского министра, власти страны продолжают принимать меры по усилению безопасности в аэропортах. С этой целью было приобретено большое количество современной техники, передает Nation News.
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено после крушения лайнера «Когалымавиа» над Синайским полуостровом в октябре 2015 года, жертвами которого стали 224 человека. По версии следствия, причиной катастрофы стал теракт на борту.
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