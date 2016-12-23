Египет обещает выполнить все требования РФ по безопасности в декабре-январе

Правительство Египта заверило, что для возобновления авиасообщения с Россией выполнит все требования Москвы по обеспечению безопасности в конце декабря - начале января 2017 года. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович.

- Прогресс в переговорах с Египтом действительно есть. По последней информации, правда, она двухнедельной давности, сразу оговорюсь, наши египетские коллеги сказали, что или до конца года, или в январе они завершат работы, о которых мы условились, которые были связаны с нашими рекомендациями. Надеемся, что они действительно быстро все завершат и мы сможем вернуться к принятию решения, - цитирует Дворковича ТАСС.

По словам заместителя председателя правительства, осталось решить «один-два» вопроса.

- По аэропорту Каира, я думаю, быстрее можно будет принять решение о возобновлении полетов. По другим аэропортам, может быть, дольше, - отметил Дворкович.

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