Египет направит 10 миллионов долларов на возвращение туристов в Шарм-эш-Шейх

Египет направит 10 миллионов долларов на привлечение туристов в город Шарм-эш-Шейх на Красном море, который в наибольшей степени пострадал после прекращения осенью 2015 года полетов из России и Великобритании.

Министр туризма Египта Яхья Рашед также распорядился разработать рекламную компанию города-курорта и определить страны, на которые она будет направлена. До авиакатастрофы с российским самолетом туризм составлял 11,3% ВВП страны.

Египет был популярным туристическим направлением для россиян. По числу приезжающих туда туристов на втором и третьем местах после России находились Великобритания и Германия, пишет РИА Новости.

Многие страны после авиакатастрофы приостановили авиасообщение с Египтом из соображений безопасности. До сих пор не возобновлены полеты из России в Египет. Британия также не разрешила полеты в Шарм-эш-Шейх.