Египет намерен заняться экспортом крокодилов по 400 долларов за штуку

Выступая перед парламентариями страны, министр окружающей среды Египта Халед Фахми предложил пополнять государственный бюджет за счет экспорта крокодилов.

В частности, в искусственном водохранилище Асуанской ГЭС, озере Насер, обитает порядка трех тысяч пресмыкающихся, каждое из которых может принести египетской казне около 400 долларов.

- Каждая особь принесет государству около 400 долларов, и инвестиции в крокодилов дадут очень положительный экономический эффект, - цитирует Фахми ТАСС.

По словам министра, его ведомство уже подготовило национальную программу для селекционеров и занимающихся разведением этих хищников в Египте.

Фахми признал, что египетским специалистам следует перенять опыт коллег из Зимбабве, Замбии и ЮАР, а также обратился к парламентариям с просьбой внести изменения в действующее законодательство, поскольку нынешняя его редакция предусматривает ряд ограничений на разведение и торговлю рептилиями.

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