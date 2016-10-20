Ефимова будет добиваться компенсации за причиненный ложными обвинениями вред

Российская пловчиха Юлия Ефимова будет через суд добиваться компенсации морального ущерба за предъявленные ей ложные обвинения в употреблении мельдония. Об этом сообщил агент двукратного серебряного призера Олимпиады-2016 Андрей Митьков.

- Ни одна организация не принесла нам извинений. Мы продолжаем работать, чтобы довести дело до логического конца, будем подавать в суд, - цитирует Митькова «Интерфакс».

По словам агента Ефимовой, менеджеры спортсменки сотрудничают с иностранными адвокатами, специализирующимися на вопросах такого характера.

Ранее Ефимову обвинили в употреблении мельдония, запрещенного с 1 января 2016 года, и отстранили от соревнований. Для того чтобы получить допуск на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, Ефимовой пришлось обращаться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Отстранение от соревнований, травля в прессе и прочий негатив привели к тому, что Ефимова не сумела полноценно подготовиться к Играм-2016.