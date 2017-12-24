Эдвард Сноуден разработал приложение для защиты от слежки

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден создал приложение для мобильных устройств, которое представляет собой «персональную систему безопасности».

Разработчик утверждает, что оно предназначено для журналистов и правозащитников. Приложение использует фотокамеру, микрофон, сенсор освещенности и другие датчики смартфона для фиксации изменений в помещении, где находится аппарат, передает RT.

Haven предупреждает человека, если, например, в гостиничный номер проникли посторонние. Смартфон посылает владельцу зашифрованное сообщение, после чего человек может осуществлять наблюдение через службу Tor Onion.

Эдврд Сноуден – бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США, который в июне 2013 года передал газетам The Guardian и The Washington Post информацию о слежке сотрудниками АНБ за коммуникациями между гражданами разных стран мира.

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