Эдуарду Лимонову запретили въезд в Азербайджан
Власти Азербайджана признали российского писателя и политика Эдуарда Лимонова персоной нон грата.
Официальный представитель МИД республики Хикмет Гаджиев рассказал «Интерфаксу», что поводом для этого послужило посещением Лимоновым «оккупированных территорий Азербайджана». Он подчеркнул, что Баку располагает подтверждением этой информации.
Собеседник агентства уточнил, что данный факт имел место в начале текущего года.
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