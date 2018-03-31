Эдуард Успенский назвал «безумием» ситуацию с отчеством сестры Дяди Федора

Писатель Эдуард Успенский, ставший автором сценария мультфильма «Простоквашино», объяснил странное отчество для сестры Дяди Федора.

После выхода анонса продолжения «Простоквашино» зрители заметили, что сестру главного героя зовут Вера Павловна. При этом, согласно предыстории мультика, родителей Дяди Федора зовут Римма и Дмитрий, передают «Известия».

Директор «Союзмультфильма» Борис Машковец назвал это несоответствие ошибкой, которую мультипликаторы исправлять не станут.

Писатель Эдуард Успенский отметил: «То, что отчество сестры Дяди Фёдора не будут менять — это полный идиотизм. Если она сестра, то должно быть отчество соответственное. Это какое-то безумие по-моему. И вообще в этой ситуации много происходит непонятных для меня вещей».

Новый эпизод «Простоквашино» появится в сети 3 апреля. Ранее премьера сериала была запланирована на 1 апреля, но из-за пожара в Кемерово ее перенесли. До 2020 года «Союзмультфильм» планирует выпустить 30 серий «Простоквашино».