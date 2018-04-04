Эдита Пьеха попала в больницу
Певица Эдита Пьеха госпитализирована во 2-ю городскую больницу Санкт-Петербурга.
Причиной тому стало обострение бронхита. Сейчас артистка проходит курс лечения.
Настроена она оптимистично. «Скоро собираюсь выздоравливать», - сказала Пьеха ТАСС.
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