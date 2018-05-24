Единый день голосования могут отменить
Идея единого дня голосования перестала нравиться администрации президента РФ, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
В настоящее время чиновники обсуждают варианты от его отмены до введения двух дат весной и осенью.
По данным газеты «Известия», перенос даты единого дня голосования будет рассматривать специальная рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства.
Отмечается, что первая встреча группы намечена на осень текущего года.
16 мая Памфилова предложила перенести Единый день голосования на октябрь, так как, по ее мнению, сентябрь неудачный месяц для проведения выборов.
В 2018 году выборы должны пройти 9 сентября, сообщает «ТВ Центр».
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