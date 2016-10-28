Единственный в России сотрудник социальной сети Twitter попал под сокращение
Менеджер по медийным партнерствам, единственный публичный официальный сотрудник Twitter в России Алексей Шелестенко попал под сокращение.
«Друзья, сегодня был мой последний день работы в Твиттере. Три насыщенных года – это бесценный опыт. Это масса классных новых друзей. Сегодняшние сокращения сильно коснулись нескольких отделов – в том числе моего Media Partnerships – по всему миру. Увы, приоритеты», – цитирует Шелестенко РИА «ФедералПресс».
О своих планах он обещал рассказать позже.
Ранее сообщалось, что американская компания Twitter намерена сократить 8 процентов сотрудников (почти каждого двенадцатого). Причиной сокращений стало замедление роста продаж и падение капитализации Twitter на 40 процентов за год.
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