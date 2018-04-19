Единственному в РФ производителю БМП грозит банкротство

«Курганмашзавод», производящий и ремонтирующий боевые машины пехоты (БМП), может быть признан несостоятельным и прекратить свое существование как самостоятельное предприятие.

Инициатива признания завода банкротом принадлежит Внешэкономбанку. В конце прошлого года кредитная организация обратилась в Чувашский арбитражный суд, по решению которого была введена процедура наблюдения. Поскольку предприятие является стратегическим объектом, то для признания его банкротом необходимо решение правительственной комиссии.

В связи с этим «Ростех» обратился к вице-премьеру Дмитрию Рогозину. В корпорации подчеркивают, что процедура банкротства необходима для исправления финансового состояния «Курганмашзавода». В прошлом году его убытки составили семь миллиардов рублей.

Предполагается, что после завершения процедуры предприятие будет объединено с Конструкторским бюро приборостроения имени академика Шипунова в Туле, сообщает «Экономика сегодня».

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