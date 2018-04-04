«Единой России» не дают покоя пивные баклажки в магазинах

Партия «Единая Россия» предложила с 1 января 2019 года запретить продажи в России пива в пластиковых бутылках объемом свыше 1 литра, а с 1 января 2020 года - объемом свыше 0,5 литра.

Исключением для пивных заводов России станет поставка за экспорт пива в любой таре без ограничений.

По мнению авторов законопроекта, запрет розничной продажи алкоголя в полимерной потребительской таре будет способствовать снижению уровня алкоголизации населения и улучшению здоровья нации, передает Interfax.