«Единой России» не дают покоя пивные баклажки в магазинах
Партия «Единая Россия» предложила с 1 января 2019 года запретить продажи в России пива в пластиковых бутылках объемом свыше 1 литра, а с 1 января 2020 года - объемом свыше 0,5 литра.
Исключением для пивных заводов России станет поставка за экспорт пива в любой таре без ограничений.
По мнению авторов законопроекта, запрет розничной продажи алкоголя в полимерной потребительской таре будет способствовать снижению уровня алкоголизации населения и улучшению здоровья нации, передает Interfax.
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