Для единовременной выплаты пенсионерам из бюджета РФ выделят 221 миллиард рублей

Правительство РФ поддержало инициативу по выплате пенсионерам в начале 2017 года по пять тысяч рублей. Выплаты будут перечислять в соответствии со специальным графиком.

– Деньги будут представлены в январе, причем эти деньги, как и пенсии, не будут облагаться никакими налогами, – сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Эти средства предусмотрены Минфином, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что вместо индексации пенсий в 2017 году будет проведена единовременная выплата. Деньги будут доведены до пенсионеров через Пенсионный фонд РФ в январе 2017 года.