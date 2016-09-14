Для единовременной выплаты пенсионерам из бюджета РФ выделят 221 миллиард рублей
Правительство РФ поддержало инициативу по выплате пенсионерам в начале 2017 года по пять тысяч рублей. Выплаты будут перечислять в соответствии со специальным графиком.
– Деньги будут представлены в январе, причем эти деньги, как и пенсии, не будут облагаться никакими налогами, – сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Эти средства предусмотрены Минфином, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что вместо индексации пенсий в 2017 году будет проведена единовременная выплата. Деньги будут доведены до пенсионеров через Пенсионный фонд РФ в январе 2017 года.
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