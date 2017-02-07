Единороссы объявили бессрочное продление всеобщей приватизации жилья

Правящая партия решила выполнить просьбу избирателей продлить бесплатную приватизацию жилья и получила на это одобрение лидера ЕР и главы правительства Дмитрия Медведева, сообщил замруководителя парламентской фракции единороссов Андрей Исаев.

По его словам, исходя из просьбы избирателей, фракция думская фракция пришла к выводу о необходимости бессрочного продления всеобщей приватизации. «Этот вопрос вчера обсуждался с председателем правительства, он поддержал», - отметил депутат.

Он добавил, что соответствующий законопроект единороссы внесут сегодня, а уже завтра Дума рассмотрит его во втором чтении, сообщает ТАСС.

Как уточнил Исаев, поправки предусматривают интересы и новых категорий граждан: жителей общежитий промышленных предприятий, утративших собственность в этих общежитиях, жителей военных городков. По действующему законодательству приватизация завершается 1 марта.